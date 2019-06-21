ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Напав у гримерці!" Трампа звинуватили у згвалтуванні

2.2тЧитати матеріал російською

Журналістка американського журналу Elle Джин Керрол звинуватила президента США Дональда Трампа у згвалтуванні.

Так, у статті New York Magazine вона написала, що події нібито мали місце 23 роки тому. За її словами, це трапилося в одному із універмагів Нью-Йорка.

"Трамп напав на мене у гримерці Бергдорф Гудмана 23 роки тому. Але він не самотній у списку жахливих людей у моєму житті", – написала вона.

Новини
"Велика помилка!" Трамп пригрозив Ірану за збитий літак

Джин Керрол

Джин Керрол

New York Magazine

Керрол нібито не повідомила про напад у поліцію, але розповіла двом близьким друзям. Вони підтвердили це.

Після виходу публікації Білий дім виступив із заявою, в якій спростував звинувачення, назвавши їх "абсолютно помилковою і нереальною історією".

Стаття Керрол є уривком із її майбутньої книги "Навіщо потрібні чоловіки".

Джин Керрол у молодості

Джин Керрол у молодості

Архівне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Playboy Карен Макдугал розповіла інтимні подробиці її стосунків із Трампом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
8
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Андреев Андрей
Андреев Андрей
Дряхлой письке снесло башню
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Похожа на Короля Ночи из Игры престолов, но, о вкусах не спорят.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
вот нежданчик:):)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel