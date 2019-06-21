"Напав у гримерці!" Трампа звинуватили у згвалтуванні

Журналістка американського журналу Elle Джин Керрол звинуватила президента США Дональда Трампа у згвалтуванні.

Так, у статті New York Magazine вона написала, що події нібито мали місце 23 роки тому. За її словами, це трапилося в одному із універмагів Нью-Йорка.

"Трамп напав на мене у гримерці Бергдорф Гудмана 23 роки тому. Але він не самотній у списку жахливих людей у моєму житті", – написала вона.

Джин Керрол New York Magazine

Керрол нібито не повідомила про напад у поліцію, але розповіла двом близьким друзям. Вони підтвердили це.

Після виходу публікації Білий дім виступив із заявою, в якій спростував звинувачення, назвавши їх "абсолютно помилковою і нереальною історією".

Стаття Керрол є уривком із її майбутньої книги "Навіщо потрібні чоловіки".

Джин Керрол у молодості Архівне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Playboy Карен Макдугал розповіла інтимні подробиці її стосунків із Трампом.

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