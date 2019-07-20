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Напади Меркель: канцлер вирішила відійти від справ

5.3т Читати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, у якій за останній час було кілька нападів тремтіння, пішла у тривалу відпустку.

Відпочинок політика почався 20 липня і триватиме 28 днів. Імовірно, вона проведе відпустку в Альпах, повідомляє Bild.

Крім того, виданню стало відомо, що Меркель візьме із собою книгу американської письменниці Сірі Хустведт "Жінка, що тремтить" (The Shaking Woman or A History of My Nerves).

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У документальному творі автор описала історію жінки, яка страждала від неконтрольованих нападів тремтіння.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Тег
політика
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
БОГ ВСЕМОГУЩИЙ наказал ее ! аминь !
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