Напади Меркель: канцлер вирішила відійти від справ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, у якій за останній час було кілька нападів тремтіння, пішла у тривалу відпустку.

Відпочинок політика почався 20 липня і триватиме 28 днів. Імовірно, вона проведе відпустку в Альпах, повідомляє Bild.

Крім того, виданню стало відомо, що Меркель візьме із собою книгу американської письменниці Сірі Хустведт "Жінка, що тремтить" (The Shaking Woman or A History of My Nerves).

У документальному творі автор описала історію жінки, яка страждала від неконтрольованих нападів тремтіння.

18 червня Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Лікар припустила, що судоми, яких зазнала політик, могли бути викликані цілим рядом причин: від діабету до зневоднення.

Другий напад у Меркель стався на зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайером 27 червня.

Однак, як пишуть журналісти, канцлер Німеччини підняла конфіденційність, пов'язану зі здоров'ям перших осіб держави, на зовсім інший рівень, тому про її ймовірною хвороби ніхто не дізнається.

Третій напад у політика трапився під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне в Берліні 10 липня.

