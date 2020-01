Напад на посольство США в Іраку: Трамп пригрозив бити без попередження

Президент США Дональд Трамп пригрозив жорстко реагувати на подальші агресивні дії з боку Ірану.

У Twitter він оперативно відреагував на напад на посольство США в Багдаді [столиця Іраку], яке знаходиться в "зеленій зоні".

Трамп заявив, що "якщо Іран завдасть удару по будь-якій особі або об'єкту США, то Штати швидко завдадуть удару у відповідь, і, можливо, непропорційного".

"Таке офіційне повідомлення не є необхідним, проте надається!" – написав він.

При цьому ряд ЗМІ повідомили, що ракетні війська Ірану вже по всій країні знаходяться в стані підвищеної бойової готовності.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any US person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!