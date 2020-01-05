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5 січня • оновлено в 23:34
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Напад на посольство США в Іраку: Трамп пригрозив бити без попередження

2.9т
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Президент США Дональд Трамп пригрозив жорстко реагувати на подальші агресивні дії з боку Ірану.

У Twitter він оперативно відреагував на напад на посольство США в Багдаді [столиця Іраку], яке знаходиться в "зеленій зоні".

Трамп заявив, що "якщо Іран завдасть удару по будь-якій особі або об'єкту США, то Штати швидко завдадуть удару у відповідь, і, можливо, непропорційного".

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"Таке офіційне повідомлення не є необхідним, проте надається!" – написав він.

При цьому ряд ЗМІ повідомили, що ракетні війська Ірану вже по всій країні знаходяться в стані підвищеної бойової готовності.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

колаж

Як писав OBOZREVATEL, після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

Президент США Дональд Трамп в свою чергу заявив, що в разі атаки Штати вдарять по 52 об'єктах в Ірані. За його словами, це станеться "дуже швидко і сильно".

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Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Время когда "США являются локомотивом цивилизации" постепенно уходит. Они уже сейчас уступили пальму экономического первенства Китаю и с каждым годом всё больше и больше отстают. На сегодняшний день Китай стал мощным технологически развитым государством и теперь для того, чтобы сравняться по уровню потребления с той же Японией ему осталось максимум лет 20-25. Нравится нам это или нет, но Китай уже теперь становится экономическим и финансовым гегемоном в мире и он уже сейчас делает всё для того, чтобы его национальная валюта стала доминирующей во всём мире. И можно не сомневаться в том, что в ближайшую четверть века он этого достигнет и доллар утратит свои сегодняшнее положение. Сейчас пин/досам это неприятно сознавать и они делают всё возможное, чтобы замедлить этот процесс. Для этого они пускаются в различные политические авантюры в виде терактов 11 сентября, интервенции в Ирак , Ливию и Афганистан, "цветные революции" и т.д. Особенно они боятся усиления России, которая в случае союза с Китаем сможет легко лишить Пин/досию её сегодняшнего статуса. Именно поэтому пин/досовский госдеп прибегает к подлой и безнравственной тактике разжигания конфликтов по всему миру, с целью вовлечь туда Россию с Китаем и как можно сильнее ослабить их. Насколько удачной окажется эта тактика покажет время, но тенденция заката стран западного мира уже становится очевидной и неотвратимой.
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