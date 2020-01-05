Напад на посольство США в Іраку: Трамп пригрозив бити без попередження

Президент США Дональд Трамп пригрозив жорстко реагувати на подальші агресивні дії з боку Ірану.
У Twitter він оперативно відреагував на напад на посольство США в Багдаді [столиця Іраку], яке знаходиться в "зеленій зоні".
Трамп заявив, що "якщо Іран завдасть удару по будь-якій особі або об'єкту США, то Штати швидко завдадуть удару у відповідь, і, можливо, непропорційного".
"Таке офіційне повідомлення не є необхідним, проте надається!" – написав він.
При цьому ряд ЗМІ повідомили, що ракетні війська Ірану вже по всій країні знаходяться в стані підвищеної бойової готовності.
These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any US person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 січня 2020 р
Дональд Трамп
колаж
Як писав OBOZREVATEL, після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
Президент США Дональд Трамп в свою чергу заявив, що в разі атаки Штати вдарять по 52 об'єктах в Ірані. За його словами, це станеться "дуже швидко і сильно".
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