Напад із мечем на коледж у Фінляндії: жертвою "м'ясника" виявилася українка

Під час збройного нападу на коледж у місті Куопіо в Фінляндії загинула громадянка України.

Про це повідомили в посольстві України в Фінляндії та Ісландії, передає "ТСН". Дівчина померла на місці злочину від отриманих поранень.

За даними дипломата Дмитра Гусєва, українка вчилася в коледжі, де трапився напад. Загибла була 1996 року народження. У Фінляндії вона вийшла заміж.

У коледжі Фінляндії вбили українку

Відзначається, що чоловік загиблої не був громадянином ні України, ні Фінляндії.

Також з'явилися перші подробиці про нападника. За даними Yle, ймовірним винуватцем є чоловік, який народився в Сійлін'ярві, 1994 року народження. Він також вчиться в професійному коледжі Саво, на який напав із мечем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напад на коледж трапився 1 жовтня. Озброєний чоловік увірвався в будівлю і поранив 10 студентів. Одна постраждала померла, двоє поранених були доставлені в лікарню в критичному стані.

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