Напад акули на українців в Єгипті: з'явилися подробиці трагедії

Постраждалі від нападу акули українські туристи в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) знали про заборону підводного купання та придбали послугу у третіх осіб.

Як повідомляє пресслужба туроператора JoinUp, подія трапилася на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена починаючи з 1 листопада 2019 року.

"Спочатку туристи звернулися до гіда в готелі з придбання такої екскурсії. Їм відмовили і попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза готелем, в якому відпочивали", – йдеться в повідомленні.

На даний момент постраждалі перебувають у лікарні: українка отримала глибокі рани від укусів. 12-річна дитина ж втратила частину руки нижче ліктя, їх обох вже прооперовані. Травми також отримав інструктор, який проводив екскурсію.

За попередньою інформацією, всі витрати на надання екстреної допомоги та лікування потерпілих туристів в Єгипті відшкодує уряд Єгипту.

Відзначається, що туристична страховка не покриє вартість лікування, так як заняття підводним плаванням відноситься до винятків зі страхових випадків.

"Як тільки з'явиться нова інформація, ми зможемо повідомити деталі про стан постраждалих. Зі свого боку готові надати підтримку постраждалим для їх повернення в Україну, як тільки на це дадуть дозвіл лікарі", – зазначив туроператор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єгипті під час підводного екскурсії на сім'ю українців напала акула.