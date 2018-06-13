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Намічається ще дві зустрічі: підведені підсумки переговорів Трампа і Кім Чен Ина

1.6тЧитати новину російською

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп підвели підсумки проведеного в Сінгапурі саміту і прийняли запрошення один одного обмінятися офіційними візитами.

Відзначається, що глави держав висловили впевненість у тому, що такі запрошення посприяють покращенню двосторонніх відносин, передає ТАСС.

Трамп на прес-конференції в Сінгапурі 12 червня висловив намір відвідати столицю КНДР у майбутньому в підходящий для цього час. Також американський президент заявив про те, що готовий запросити Кім Чен Ина у Білий дім.

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Підбито підсумки зустрічі Трампа і Ина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня у Сінгапурі пройшла історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в готелі Capella. У підсумку, було підписано угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу.

Читайте всі новини по темі "Ракетно-ядерна програма КНДР" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Сінгапур
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