Намічається ще дві зустрічі: підведені підсумки переговорів Трампа і Кім Чен Ина

Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп підвели підсумки проведеного в Сінгапурі саміту і прийняли запрошення один одного обмінятися офіційними візитами.

Відзначається, що глави держав висловили впевненість у тому, що такі запрошення посприяють покращенню двосторонніх відносин, передає ТАСС.

Трамп на прес-конференції в Сінгапурі 12 червня висловив намір відвідати столицю КНДР у майбутньому в підходящий для цього час. Також американський президент заявив про те, що готовий запросити Кім Чен Ина у Білий дім.

Підбито підсумки зустрічі Трампа і Ина

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня у Сінгапурі пройшла історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в готелі Capella. У підсумку, було підписано угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу.