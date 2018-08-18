"Намагаюся триматися!" Одна із сестер Хачатурян вперше заговорила після вбивства батька

Одна із сестер Хачатурян 17-річна Марія написала лист хлопцю зі своєї групи підтримки у соцмережі, який передає посилки дівчатам.

Послання показали у Телеграм-каналі Mash. Дівчина дякує шанувальникові за те, що він не залишився байдужим до їхньої біди і продовжує їх підтримувати.

За її словами, вони стежать за новинами і навіть дивляться телевізор. "Я намагаюся триматися, найскладніше те, що з сестрами не бачимося", - написала Марія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня у Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлові Хачатуряну більше 30 ударів ножем в області шиї і грудей.

Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження у під'їзді.

За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався. 2 серпня Останкінський суд Москви заарештував сестер Хачатурян терміном до 28 вересня.