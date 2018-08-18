МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Намагаюся триматися!" Одна із сестер Хачатурян вперше заговорила після вбивства батька

6.1тЧитати новину російською

Одна із сестер Хачатурян 17-річна Марія написала лист хлопцю зі своєї групи підтримки у соцмережі, який передає посилки дівчатам.

Послання показали у Телеграм-каналі Mash. Дівчина дякує шанувальникові за те, що він не залишився байдужим до їхньої біди і продовжує їх підтримувати.

За її словами, вони стежать за новинами і навіть дивляться телевізор. "Я намагаюся триматися, найскладніше те, що з сестрами не бачимося", - написала Марія.

Новини
Зарізали батька через 15 тисяч: спливли нові деталі про сестер-убивць із Москви

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня у Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлові Хачатуряну більше 30 ударів ножем в області шиї і грудей.

Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження у під'їзді.

За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався. 2 серпня Останкінський суд Москви заарештував сестер Хачатурян терміном до 28 вересня.

Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Добрый день. При давлениe выше 140/90 - cрочно чиститe cоcуды! Лучший способ прочиcтить сосyды без врaчей http://dom.forumsua.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Доброго дня. При дaвление выше 140/90 - cрочно чиститe сосуды! Лучший способ прочиcтить соcyды без врачей http://dom.forumsua.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги