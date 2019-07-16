"Нам ввести танки?!" Депутат Держдуми вибухнув погрозами до України в прямому ефірі

Депутат нелегітимної Державної думи Леонід Калашников заявив, що якщо Росія продовжить експортувати газ до Європи через Україну, то на її територію доведеться ввести танки для охорони газопроводу.

Уникнути цього нібито можна, тільки якщо побудувати "Північний потік", зазначив одіозний політик в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Танки РФ "Події"

"Нам що, танки ввести, щоб охороняти газопровід по території України?! Звичайно, "Північний потік" побудуємо!" – їдко висловився Калашников.

Однак йому в такій же зухвалій манері заперечив український екснардеп Олександр Ковтуненко. "Та у вас немає стільки танків, у нас "Джавелінів" більше", – звернувся він до депутата країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський аналітик і письменник Костянтин Щемелінін вибухнув заявою про те, що Кремль пройде танками по Україні через страждання російськомовного населення.

Подібним меседжем осоромився і топпропагандист Кремля Володимир Соловйов. Він голосно заявив, що Росія нібито приїде в Україну на танках, щоб помститися за знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові.

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