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"Нам ввести танки?!" Депутат Держдуми вибухнув погрозами до України в прямому ефірі

5.2т Читати матеріал російською

Депутат нелегітимної Державної думи Леонід Калашников заявив, що якщо Росія продовжить експортувати газ до Європи через Україну, то на її територію доведеться ввести танки для охорони газопроводу.

Уникнути цього нібито можна, тільки якщо побудувати "Північний потік", зазначив одіозний політик в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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"Нам що, танки ввести, щоб охороняти газопровід по території України?! Звичайно, "Північний потік" побудуємо!" – їдко висловився Калашников.

Однак йому в такій же зухвалій манері заперечив український екснардеп Олександр Ковтуненко. "Та у вас немає стільки танків, у нас "Джавелінів" більше", – звернувся він до депутата країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський аналітик і письменник Костянтин Щемелінін вибухнув заявою про те, що Кремль пройде танками по Україні через страждання російськомовного населення.

Подібним меседжем осоромився і топпропагандист Кремля Володимир Соловйов. Він голосно заявив, що Росія нібито приїде в Україну на танках, щоб помститися за знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові.

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Теми
російська пропаганда ринок газу
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Надо у Донбасса спросить: нравится им ваша танковая охрана ? Ну ка, кто сумел обойти блокировку в народных и свободных республиках, отзовитесь.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Мне интересно, когда подобные уроды говорят: "что Россия якобы приедет в Украину на танках", что они думают о тех мальчиках, которые будут в этих танках сидеть? И будут ли среди этих танкистов их дети или внуки? Или эти "чужие" дети просто пушечное мясо? А, россияне?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
И снова проходил мимо, ну если ругаться- то сам полный поц. А впрочем, не знание закона не освобождает от ответственности. А она быдет на ваши критинистские и рабские головы.
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Ященко Олег
Ященко Олег
И снова проходил мимо, идти по морю к своим городам это верная смерть??? Тем более что рашисты га украинцев напали в нетральных водах. Ты дурак???
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Гнев укрoнaцистов понятен. Они столько сделали, чтобы подорвать доверие к безопасности транзита через Украину, они так усиленно намекали России, что мечтают, чтобы их наняли для охраны газопроводов. И вот коварная Россия, вместо того, чтобы нанимать нaцбaты и прaвoceков, вдруг собирается гнать газ мимо них... Облом мечтаний о халявном заработке!!!
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Ященко Олег
Ященко Олег
Rabinovich Alexander, когда между демократической Украиноц и новой (не путинской) Расией будет договор о выдаче международных преступников, то никто никуда бежать не будет (за исключением некоторых гопоблоковцев в Украине и некоторых шавок на Расее), а вот Гаагский суд будет переполнен путинской бандой в месте с ее предводителем.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Rabinovich Alexander, твои гоязные и тупые мысли из сливного бачка скабеевой ни чем не отличаются от рашанацистких идеологов. Ты хочешь сей час пересказать все то-что тебе вдолбили в голову рашисткие пропагандоны, тем самым ты не отличаешся ни разнообразием ни умом, а может быть методичка тебе не дает право выйти за рамки проштампованых небылиц.
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