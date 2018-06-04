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ПолітикаЕкономіка

"Нам потрібна Росія!" У Німеччині Путіна покликали назад у G8

2.9тЧитати новину російською

Росія повинна повернутися до складу "Великої вісімки" (G8) для створення противаги США.

Таку думку висловила співголова фракції Лівої партії у бундестазі Сара Вагенкнехт в інтерв'ю Deutschlandfunk, передає "Лента.ру".

"Нам потрібна Росія для вирішення проблем... Ми виключили Росію з "Великої вісімки". Тепер проблема в тому, що США проводять політику, яку не підтримують інші шість країн "сімки". Повернення Росії може створити силу протидії Вашингтону, контрполітику", - підкреслила вона.

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Відзначимо, що Росію виключили з "Великої вісімки" після анексії Криму в 2014 році.

Тоді лідери провідних світових держав відмовилися брати участь у саміті "вісімки", який Росія як голова повинна була проводити в Сочі. Замість цього у Брюсселі було проведено саміт G7 (Франція, Великобританія, США, Німеччина, Японія, Італія і Канада).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австрії заявили, що Євросоюз повинен покласти край болючим санкціям проти Росії і нормалізувати з нею політичні та економічні відносини.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Німеччина
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