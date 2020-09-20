Нам не страшно, – син Лукашенка висловився про протести в Білорусі

Помічник п'ятого президента Білорусі Олександра Лукашенка з національної безпеки, його старший син Віктор висловився про протести в республіці.

Як повідомляє Sputnik Білорусь, коментуючи свою участь у мотопробігу, він заявив, що протести його нібито не лякають.

"Ми їхали зараз абсолютно спокійно дорогами Білорусі. Дивіться – прибрані і зорані поля, красиве, чисте місто. Люди йдуть: хтось відпочивати, хтось зі своїми дітьми прогулюватися. А мітинги? Ну, пройшли і пройшли. Нам було нестрашно їхати мотопробігом", – розповів син Лукашенка.

Нагадаємо, 20 вересня в містах Білорусі пройшли акції протесту під назвою "Марш справедливості". До Мінська стягнули спецтехніку, а до резиденції Лукашенка пригнали водомети і вантажні машини з силовиками. Також в білоруській столиці закрили кілька станцій метро. Тільки в Мінську затримали понад 30 осіб.

Крім того, в Гомелі затримали 18 протестувальників, в Гродно – 8, в Могильові – 8, в Волковиську і Бресті – по 2.

Відзначимо, Олександр Лукашенко нібито переміг на виборах в серпні 2020 року, результати яких – під питанням і не визнані ЄС та Україною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внучки Олександра Лукашенка, який п'ять термінів поспіль займав пост президента Білорусі, Анастасія та Дар'я забрали документи з ліцею Білоруського державного університету.