Налякані люди розгрібають їжу: українець показав нові кадри з охопленого коронавірусом Китаю

Запорожець Владислав Шкроботько показав і розповів, яка обстановка панує зараз у Китаї через смертельний коронавірус 2019 nCoV і як люди живуть в умовах епідемії.

Зокрема українець пройшовся вулицями китайської провінції Хенань, у якій проживає зараз і яка розташована по сусідству з провінцією Хубей, де вже зафіксували випадки зараження вірусом. Ролик він опублікував на своєму каналі у YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Владислав ще раз підтвердив слова багатьох про те, що в китайських провінціях не працює більшість закладів громадського харчування. А люди панікують і масово спустошують полиці аптек і супермаркетів.

Запорожець Владислав Шкроботько показав охоплені коронавірусом вулиці Китаю

За його словами, на входах у громадські місця жителям обов'язково вимірюють температуру і впускають тільки тоді, коли вона в нормі. Якщо ж є підозра на вірус – відправляють до лікарні.

Спорожнілі вулиці китайської провінції Хенань YouTube/VLADISLIFE

Також Владислав наголосив, що через суперечливу інформацію про вірус людям важко зрозуміти, де правда, а де фейк. Оскільки місцеві ЗМІ дають різні дані про кількість заражених і померлих, про перекриття тих чи інших доріг між провінціями.

Люди налякані і скуповують їжу в супермаркетах, боячись, що ті закриються YouTube/VLADISLIFE

"Чимось обстановка нагадує 2012 рік, коли всі боялися кінця світу. Люди плутаються і не знають, кому вірити. Вони ломляться в аптеки і закуповують медикаменти, спустошують полиці в магазинах. З'явилася інформація, що в найближчі два тижні все буде закрите. На вулицях доводиться ходити в масці", – розповів українець.

Запорожець Владислав Шкроботько YouTube/VLADISLIFE

Водночас зазначив, що серед китайців є і ті, хто зовсім не піддається загальній паніці й просто продовжує жити звичайним життям. Наприклад, Владислав показав ресторан, який все так само працює, а відвідувачі і персонал спокійно перебувають у закладі без захисних масок. Також на вулицях спокійно бігають діти.

"Трохи переживаю через усе це, сподіваюся – вакцину знайдуть і все стане як раніше, владнається..." – поділився переживаннями Владислав Шкроботько.

Люди налякані і скуповують їжу в супермаркетах, боячись, що ті закриються YouTube/VLADISLIFE

Люди налякані і скуповують їжу в супермаркетах, боячись, що ті закриються YouTube/VLADISLIFE

Спорожнілі вулиці китайської провінції Хенань YouTube/VLADISLIFE

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV за ніч із понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 із 2744, загинули вже 106 осіб.

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