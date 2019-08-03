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"Належить Росії": в Швейцарії зробили скандальну заяву про Крим

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Росія ніколи не погодиться повернути Україні анексований Крим, оскільки півострів занадто важливий для неї і в цивільному, і у військовому плані.

Таку думку висловив швейцарський журналіст і письменник Крістіан Мюллер, який побував у Криму і поспілкувався з місцевими жителями, в матеріалі для Infosperber.

"Добровільно Севастополь ніколи не повернеться на Україну. І Росія ніколи не віддасть місто України: надто важливі місто і порт як вихід до Чорного моря цивільний і військовий", – сказано в статті.

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kp.ru

Мюллер запевнив, що жителі півострова нібито й самі не захочуть відступити перед натиском влади України, які прагнуть повернути Крим.

На думку журналіста, Севастополь в якомусь сенсі завжди буде належати тільки Росії.

"І не тільки тому, що його збудувала Росія – величне кам'яне місто, повне південного простору, в блакитних бухтах якого товпляться військові кораблі. Севастополь надав дві речі, які в глибині душі священні для Росії. А в місті все ще є щось священне в найглибшому сенсі: це були ворота, через які, згідно з легендою і, можливо, навіть в дійсності, християнство увійшло в Росію", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Словаччині безперешкодно пустили депутатів парламенту в окупований Крим.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Швейцарія
Тег
Крим
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Первым на официальном уровне о закрытии российской базы в Севастополе ещё в 2004 году заговорил агент ЦРУ президент Украины Ющенко. Тогда Путин просто пожал плечами и покрутил пальцем у его виска! Но 2008 Ющенко по требованию США стал более активно поднимать тему российской базы! - " Вы должны уйти из Севастополя!" Зная, откуда *растут ноги", Путин ответил: "Никогда базы НАТО не будет в Севастополе" Америкосы не оставили свою мечту, и в 13-14 гг. замутили май дан! Путину всё это надоело, и он решил проблему КАРДИНАЛЬНО за один день! Вывод: Не выё бы вал ись - до сегодня Крым был бы в Украине! Может быть!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Куда вошло христианство, в россию? Это я уточняю... В 988 году была россия ???)))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Злопыхатель Вежливый, не бля... Укрошумеры были.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Злопыхатель Вежливый, пришло на Русь христианство.Через Крым.Где Владимир крестился?А потом В 18м веке Крым был завоёван РИ у турков.Как видишь Украина в нигде в этих событиях не участвует и не упоминается.
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lazar galka
lazar galka
вот ведь хрень какая этот швейцарец. тут только собрались автономию Крыму давать и на тебе, ни когда не было такого и вдруг опять
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