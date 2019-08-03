"Належить Росії": в Швейцарії зробили скандальну заяву про Крим

Росія ніколи не погодиться повернути Україні анексований Крим, оскільки півострів занадто важливий для неї і в цивільному, і у військовому плані.

Таку думку висловив швейцарський журналіст і письменник Крістіан Мюллер, який побував у Криму і поспілкувався з місцевими жителями, в матеріалі для Infosperber.

"Добровільно Севастополь ніколи не повернеться на Україну. І Росія ніколи не віддасть місто України: надто важливі місто і порт як вихід до Чорного моря – цивільний і військовий", – сказано в статті.

Крим kp.ru

Мюллер запевнив, що жителі півострова нібито й самі не захочуть відступити перед натиском влади України, які прагнуть повернути Крим.

На думку журналіста, Севастополь в якомусь сенсі завжди буде належати тільки Росії.

"І не тільки тому, що його збудувала Росія – величне кам'яне місто, повне південного простору, в блакитних бухтах якого товпляться військові кораблі. Севастополь надав дві речі, які в глибині душі священні для Росії. А в місті все ще є щось священне в найглибшому сенсі: це були ворота, через які, згідно з легендою і, можливо, навіть в дійсності, християнство увійшло в Росію", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Словаччині безперешкодно пустили депутатів парламенту в окупований Крим.

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