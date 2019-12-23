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23 грудня • оновлено в 03:54
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Належить інопланетянам? В Антарктиді знайшли загадкову печеру. Фото і відео

1.1т
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На нових фото Антарктиди дослідники помітили появу невідомого об'єкта з підземної печери.

Повідомлення про таємниче відкриття на континенті опубліковано на конспірологічному YouTube-каналі під назвою ThirdPhaseFromTheMoon.

Ведучий каналу Блейк Казінс продемонстрував на знімках додатку Google Maps щось дивовижне.

В Антарктиді знайшли загадкову печеру

В Антарктиді знайшли загадкову печеру

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На ділянці карти з координатами 62 ° 0'29.99 "S 57 ° 45'14.86" W на фотознімках 2005 року можна побачити, немов щось виривається з сніжно-крижаний стіни. А на фотознімках 2007 року це "щось", схоже, вже втекло з "секретної підземної бази" – в цьому місці з'явилася величезна печера, вхід до якої складає приблизно 75х75 метрів, а в океан переміщається об'єкт розміром близько 14 метрів.

Сходова структура, яка веде до отвору, нагадує відкриту нішу в підземну базу Антарктиди. На думку конспірологів, вона може належати інопланетянам, жителям внутрішнього світу Землі або взагалі щось позамежне для нашого розуміння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на один з дворів в Великобританії з неба впало невідому істоту з іклами і дзьобом.

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Автор
Гліб Іванов
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