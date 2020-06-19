Налаштовані оптимістично: ВООЗ заявила про нову фазу тестування вакцини від COVID-19

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я перейшли до третьої фази тестування потенційної вакцини від COVID-19.

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Про це під час онлайн-брифінгу заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сум’я Свамінатан (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Вона підкреслила, що за підсумками третьої фази випробування препарату стане зрозуміло, наскільки він ефективний і безпечний.

"Я налаштована оптимістично, але розробка вакцин – це складна справа", – зазначила Свамінатан.

Також вона додала, що вже зараз ВООЗ думає над тим, як розподілятимуть цю вакцину. І це попри те, що поки навіть невідомо, скільки доз препарату буде в наявності до кінця року.

"Чи повинна вакцина спочатку надходити до країн, які в змозі її оплатити, щоб вакцинувати все населення, або ці дози повинні піти на вакцинацію співробітників системи охорони здоров'я, які працюють на "передовій"? Або, можливо, насамперед найбільш вразливим людям, тобто похилого віку або з супутніми захворюваннями?" – задалася питанням Свамінатан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що пандемія COVID-19 перейшла на нову фазу, небезпечнішу, ніж попередня.