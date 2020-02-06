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7 лютого • оновлено в 08:41
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Накрили ракетами: у мережі з'явилися відео ліквідації союзників Путіна у Сирії

5.7т
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У мережі опублікували відео знищення техніки і живої сили армії Башара Асада в Сирії, союзниками якої є російські найманці.

Кадри були зняті 4 лютого біля Алеппо та Ідлібу та опубліковані на YoyTube-каналі Фронту національного звільнення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ідліб, 4 лютого 2020 року. База протитанкових ракет була знищена, а групу членів банди Асада було вбито", – зазначили сирійські повстанці під одним із роликів. Крім того, вони показали знищення ракетою ворожого танка і зенітної установки "Шилка".

Знищення бази армії Асада

Знищення бази армії Асада

Скріншот відео

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Заблукали на чужій землі: з'явилися подробиці загибелі снайперів Путіна

Судячи з повідомлень на сайті МЗС Росії, останнім часом у Сирії крім військових, підконтрольних Асаду, було ліквідовано і безліч російських найманців, а також представників турецької армії.

"В середині січня російські та турецькі військові зробили чергову спробу ввести "режим тиші" в Ідлібській зоні деескалації. Але "терористи" не тільки не знизили своєї бойової активності, а навпаки наростили атаки. Тільки за два останні тижні січня відзначено понад 1000 нападів. Рахунок загиблим і пораненим серед сирійських військовослужбовців і мирних жителів за межами зони деескалації пішов на сотні. Трагічно загинули російські та турецькі військові фахівці", – йдеться у зведенні МЗС РФ від 6 лютого. При цьому країна-агресорка не оголосила точну кілкьсть своїх втрат на війні в чужій країні.

Знищення союзників Путіна у Сирії

Знищення союзників Путіна у Сирії

Скріншот відео

На розгром друзів Путіна у Сирії відреагував і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Сирія... Триває відправка іхтамнєтів і найманців на концерти Кобзона", – написав він на своєму Telegram-каналі, поділившись відео Фронту національного звільнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше на північному заході Сирії опозиційні президенту Башару Асаду сили знищили оперативний штаб, в якому розташовувалися т. зв. російські "консультанти" і найманці з Ірану.

  • Також у Сирії загинули четверо працівників Центру спецпризначення ФСБ Росії. Спершу повідомлялося, що втрат РФ зазнала у результаті мінометного обстрілу з боку бійців опору.

  • Пізніше з'ясувалося, що насправді спецназівцям ФСБ підготували засідку в околицях Латакії для зриву турецько-сирійських переговорів. Контужених офіцерів країни-агресорки добивали пострілами впритул – в серце і у скроню. Тому в Росію загиблих відправили у закритих трунах.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Башар Асад Володимир Путін Анатолій Штефан
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот так нужно уничтожать всю русню по всему миру. везде где они суют свой поганый нос! без всякого сожаления!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какой же маршал Штирлиц всё таки великий воин. Сначала всю российскую армию на Донбассе уничтожил, теперь за сирийскую принялся. Видимо генераллисимуса хочет получить.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Горелов Сергей, Кому генералиссимуса,а кому и деревянный макинтош.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Горелов СерГей, Подгорелый какцап, А у тебя Подгорает, когда так ебашут твоих лаптерогих сородичей-какцапов "ИХТАМНЕТОВ" и на Донбассе и в СИРИИ!!!!! =)) Ах-ха-ха-ха)))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Лапотных СКРЕПОНОСЦЕВ-КАКЦАПОВ ебашут везде, где "ИХ НЕТ", на Донбассе и в СИРИИ!!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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zhukov vanya
zhukov vanya
Горелов Сергей, Я так понимаю тебя варят в котле со смолой,вот тебе и мерещатся везде котлы.Завязывай с бояркой,добром это для тебя не кончится.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Victor Ideiniy, Открой карту боевых действий и посмотри кого там ебашут в Сирии. Твоих бородатых половых партнёров в котлах жарят, как свиней из ВСУ под Иловайском.
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