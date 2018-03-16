Наказ отруїти Скрипаля віддав Путін - глава МЗС Британії

Наказ використовувати хімзброю на британській території для отруєння екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

Про це 16 березня заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон.

"Ми вважаємо, що це надзвичайно ймовірно, що це було його рішення наказати використовувати нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії, Європи, вперше з часів Другої світової війни", - цитує його Reuters.

При цьому не вказується, де саме пролунала заява міністра.

"Ми нічого не маємо проти самих росіян. Через те, що відбувається, ніякої русофобії бути не повинно. У нас розбіжності з адміністрацією Путіна і з його рішенням", - додав Джонсон.

Після цього прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль шокувала заява Джонсона.

"Будь-які посилання і згадки нашого президента (в зв'язку з цією історією) ніщо інше як шокуюча і непростима з точки зору дипломатії поведінка", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальну відповідь на рішення Лондона.