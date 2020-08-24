Найвищий хмарочос світу в ОАЕ і мости в Стамбулі підсвітили кольорами України. Фото і відео

Найвища будівля світу Burj Khalifa в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати), а також мости через Босфор у Стамбулі в День Незалежності України засвітилися жовто-синіми кольорами.

Відповідні фото і відео з'явилися в Twitter. Зокрема, знімки зі Стамбула опублікував Генеральний Консул України Олександр Гаман.

"Стамбул вітає Україну з Днем Незалежності яскраво забарвленими у кольори нашого стягу мостами через Босфор: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü та Yavuz Sultan Selim. Дякуємо нашим турецьким друзям за підтримку!" – написав він.

Мости в Стамбулі підсвічені кольорами України. Twitter Олександра Гамана

Мости через Босфор підсвічені українськими кольорами. Twitter Олександра Гамана

У Стамбулі привітали Україну з Днем Незалежності. Twitter Олександра Гамана

Відео вежі, що світиться, опубліковано в Twitter пам'ятки.

"Бурдж-Халіфа загоряється українським стягом на честь Дня Незалежності, бажаючи народу України миру і процвітання", – йдеться в публікації.

Бурдж-Халіфа підсвічена українськими кольорами. Twitter Бурдж-Халіфа

Також Посольство України в Малайзії повідомило, що українськими квітами 24 серпня світилася і телекомунікаційна вежа в Куала-Лумпурі (Малайзія).

Вежа в Куала-Лумпурі світиться синьо-жовтим. Facebook Посольства України в Малайзії

Як повідомляв OBOZREVATEL, державне свято День Незалежності України відзначається щорічно 24 серпня. OBOZREVATEL підготував 10 цікавих фактів про нього.