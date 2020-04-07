Головна Новини
7 квітня • оновлено в 18:31
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

"Найстрашніший досвід": двоє британців розповіли про психологічні труднощі в боротьбі з COVID-19

1.3т
Читати матеріал російською

Двоє британців, які пережили коронавірус, розповіли про те, наскільки складною була хвороба в емоційному плані. Крім того, дізнавшись про те, що Борис Джонсон поміщений у відділення інтенсивної терапії, вони розповіли, як самі пройшли через це.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

DailyMail, передає слова 39-річного Метта Докрея, який, звертаючись до Джонсона назвав хворобу "найжахливішим досвідом, який вам доведеться пережити". Причому, він акцентував увагу не тільки на фізичних стражданнях, але і на емоційних. Захворівши, людина залишається в повній самоті.

"Це жахливо, жахливо. Ти дуже самотній. У вас там немає друзів або сім'ї, немає емоційної, особистої підтримки, на яку ви покладаєтеся в найважчі часи", – розповів Метт.

Метт був підключений до апарату ШВЛ і перебував у відділенні інтенсивної терапії протягом тижня.

"Головне, щоб в організмі було достатньо кисню. Лікарі починають зі звичайної маски, а потім пробують найрізноманітніші способи, щоб отримати 100% кисню в організмі", – розповів Докрей.

Метт Докрей

Метт Докрей

MEN Media

За весь час лікування у нього неодноразово бували моменти, коли він втрачав віру, дивлячись на новини та фотографії з Італії. Проте, він звертав увагу і на тих пацієнтів, які змогли вилікуватися, будучи до цього у важкому стані.

"Тобі потрібно боротися стільки, скільки зможеш. Є люди, які були підключені до ШВЛ набагато більше, але вони вижили і живі зараз, щоб розповідати свої історії. Багато з нас вийшли з лікарень, доводячи, що і ви зможете повернутися до нормального життя", – запевнив Метт.

При цьому, повернувшись додому, він насамперед обійняв дружину і дитину, від чого навіть розплакався.

Трохи обнадіяв і інший пацієнт, Ендрю Ходж. Він запевнив, що хоч хвороба дуже небезпечна, але її можна пережити.

"Я не хочу послаблювати серйозність ситуації, але я хочу, щоб люди усвідомили – вони можуть пережити це. Існує дуже багато повідомлень про кількість померлих, але ж дуже багато і тих, хто вилікувався", – заявив Ходж.

Ендрю Ходж

Ендрю Ходж

PA

Сам він лікувався в лікарні Святого Петра в перебігу 10 днів і назвав команду "феноменальною і турботливою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення здоров'я у зв'язку з коронавірусом. Так медики вирішили перестрахуватися.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги