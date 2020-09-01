Найстарша пара в світі потрапила в книгу рекордів Гіннесса і розкрила секрет довгого шлюбу

Найбільш літнє подружжя прожило 79 років разом.

Подружжя з Еквадору, яке прожило в шлюбі 79 років, потрапило в книгу рекордів Гіннесса як найстаріша одружена пара в світі.

Як пише Guinness World Records, 110-річний Хуліо Цезар Мора Тапія і 104-річна Вальдраміна Макловія Квінтерос Рейес разом виховали 5 дітей, 11 онуків, 21 правнука і 9 праправнуків.

Їхні стосунки почалися з дружби. Пара вирішила одружитися через сім років, 7 лютого 1941 року. Церемонія одруження пройшла таємно, оскільки рідні не схвалювали їх бажання вступити в шлюб.

Подружжя вважає свою родину головним пріоритетом у житті. За їх словами, відносини з рідними повинні будуватися на любові і повазі.

"Секрет міцних стосунків у сім'ї – любов, обопільна повага, чесність і належне виховання, засноване на сімейних цінностях", – відзначили Хуліо і Вальдраміна.

Пара підкреслила, що зберегла шлюб завдяки повазі, співчуттю і чуйності.

"Ми ніколи не сперечалися і не лаялися. Якісь розбіжності, звичайно, були, але діти про них не знали. Адже вони теж потребували поваги і любові", – сказало подружжя.

110-річний Хуліо Цезар Мора Тапія і 104-річна Вальдраміна Макловія Квінтерос Рейес guinnessworldrecords.com

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