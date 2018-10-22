Сміливі та смішні: росіяни назвали найбільш ''крутих'' пропагандистів Путіна

Росіяни назвали скандального кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова найавторитетнішим журналістом.
Крім нього у трійку тих, хто має найбільший авторитет у російській аудиторії, потрапили Андрій Малахов і Володимир Познер, йдеться у доповіді "Образ журналіста в масовій свідомості росіян", яку підготувала дослідницька група ЦИРКОН, повідомляє "РИА Новости".
Під час виконання респондентами завдання — "назвіть, будь ласка, імена журналістів із різних галузей (телебачення, радіо, преси та інтернету), яких ви поважаєте, думка яких для вас найавторитетніша", — результати наводяться не у відостках, а в кількості опитаних, котрі назвали того чи іншого журналіста.
"Із великим відривом найавторитетнішими журналістами виявилися ведучі двох найохоплюючих федеральних каналів "Перший" і "Росія 1" — Володимир Соловйов (178), Андрій Малахов (131) і Володимир Познер (116)", — йдеться у звіті про результати дослідження.
Зазначається, що респонденти назвали важливим критерієм для оцінки діяльності та, відповідно, вибору найавторитетніших журналістів, — їхні особисті якості.
Так, за даними дослідження, 79% респондентів вважають, що російським журналістам властива сміливість, 77% опитаних виділяють почуття гумору, як одну з якостей російських журналістів, 75% опитаних виділяють завзятість, як одну з головних якостей.
Дослідження проводилося у липні-серпні 2018 року серед 1604 респондентів, старших 18 років. Опитування реалізоване методом особистого інтерв'ю за місцем проживання опитаних.
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