Сміливі та смішні: росіяни назвали найбільш ''крутих'' пропагандистів Путіна

Росіяни назвали скандального кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова найавторитетнішим журналістом.

Крім нього у трійку тих, хто має найбільший авторитет у російській аудиторії, потрапили Андрій Малахов і Володимир Познер, йдеться у доповіді "Образ журналіста в масовій свідомості росіян", яку підготувала дослідницька група ЦИРКОН, повідомляє "РИА Новости".

Під час виконання респондентами завдання — "назвіть, будь ласка, імена журналістів із різних галузей (телебачення, радіо, преси та інтернету), яких ви поважаєте, думка яких для вас найавторитетніша", — результати наводяться не у відостках, а в кількості опитаних, котрі назвали того чи іншого журналіста.

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"Із великим відривом найавторитетнішими журналістами виявилися ведучі двох найохоплюючих федеральних каналів "Перший" і "Росія 1" — Володимир Соловйов (178), Андрій Малахов (131) і Володимир Познер (116)", — йдеться у звіті про результати дослідження.

Зазначається, що респонденти назвали важливим критерієм для оцінки діяльності та, відповідно, вибору найавторитетніших журналістів, — їхні особисті якості.

Так, за даними дослідження, 79% респондентів вважають, що російським журналістам властива сміливість, 77% опитаних виділяють почуття гумору, як одну з якостей російських журналістів, 75% опитаних виділяють завзятість, як одну з головних якостей.

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Дослідження проводилося у липні-серпні 2018 року серед 1604 респондентів, старших 18 років. Опитування реалізоване методом особистого інтерв'ю за місцем проживання опитаних.

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