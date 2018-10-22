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Сміливі та смішні: росіяни назвали найбільш ''крутих'' пропагандистів Путіна

5.6тЧитати матеріал російською

Росіяни назвали скандального кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова найавторитетнішим журналістом.

Крім нього у трійку тих, хто має найбільший авторитет у російській аудиторії, потрапили Андрій Малахов і Володимир Познер, йдеться у доповіді "Образ журналіста в масовій свідомості росіян", яку підготувала дослідницька група ЦИРКОН, повідомляє "РИА Новости".

Під час виконання респондентами завдання — "назвіть, будь ласка, імена журналістів із різних галузей (телебачення, радіо, преси та інтернету), яких ви поважаєте, думка яких для вас найавторитетніша", — результати наводяться не у відостках, а в кількості опитаних, котрі назвали того чи іншого журналіста.

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"Із великим відривом найавторитетнішими журналістами виявилися ведучі двох найохоплюючих федеральних каналів "Перший" і "Росія 1" — Володимир Соловйов (178), Андрій Малахов (131) і Володимир Познер (116)", — йдеться у звіті про результати дослідження.

Зазначається, що респонденти назвали важливим критерієм для оцінки діяльності та, відповідно, вибору найавторитетніших журналістів, — їхні особисті якості.

Так, за даними дослідження, 79% респондентів вважають, що російським журналістам властива сміливість, 77% опитаних виділяють почуття гумору, як одну з якостей російських журналістів, 75% опитаних виділяють завзятість, як одну з головних якостей.

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Дослідження проводилося у липні-серпні 2018 року серед 1604 респондентів, старших 18 років. Опитування реалізоване методом особистого інтерв'ю за місцем проживання опитаних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти Путіна зганьбилися через українську мову.

Особи
Володимир СоловйовВолодимир ПознерАндрій Малахов
Місце
Росія
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Легко быть смелым в рашке, когда лижешь зад путину.
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