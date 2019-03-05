"Найнебезпечніша людина": адмірал США озвучив загрозу Путіна для планети

Президент Росії Володимир Путін і його погрози після виходу з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) є цілком серйозними.

Таку думку висловив колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен, передають Fox News.

"Президент Путін є найнебезпечнішою людиною на планеті", — сказав він.

Маллен впевнений, що Путін небезпечний через наявність російської стратегічної ядерної зброї на європейському континенті, що підвищує ризики використання такого озброєння для всіх.

Володимир Путін ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сполучені Штати з 2 лютого призупинив виконання своїх зобов'язань в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Країни Альянсу розповсюдили заяву про невиконання Росією ультиматуму США. НАТО поклав на Москву всю відповідальність за одностороннє рішення Вашингтона.

У Державній Думі РФ повідомили, що, на відміну від Сполучених Штатів, нібито дотримувалися всіх пунктів договору, а також вибухнули гучною погрозою на адресу Європи.

4 березня Росія дзеркально відповіла на припинення Вашингтоном участі у Договорі.

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