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"Найнебезпечніша людина": адмірал США озвучив загрозу Путіна для планети

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Президент Росії Володимир Путін і його погрози після виходу з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) є цілком серйозними.

Таку думку висловив колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен, передають Fox News.

"Президент Путін є найнебезпечнішою людиною на планеті", — сказав він.

Маллен впевнений, що Путін небезпечний через наявність російської стратегічної ядерної зброї на європейському континенті, що підвищує ризики використання такого озброєння для всіх.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
От плять,засада ,не хочет сука Путин шестерить на Штаты ,падло можна сказать.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А чего это американский адмирал считает серьезными мультики Путина, а хохлики? Вы ему не сказали разве что ракет нет и это все Союзмультфильм?
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минин евген
минин евген
скорее - самое дикое животное на планете.
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