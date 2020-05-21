Головна Новини
21 травня • оновлено в 23:12
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Наймолодша жертва COVID-19: в ПАР загинуло дводенне немовля

1.4т
Читати матеріал російською

Від коронавірусу COVID-19 померло дводенне немовля в Південно-Африканській Республіці.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Дитина стала наймолодшою жертвою пандемії в світі, пише ВВС. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, мати і немовля пройшли тест на коронавірус – він виявився позитивним.

Дитина народилася передчасно і з самого початку мала проблеми з диханням. Немовля вимагало вентиляції легенів відразу після народження.

У ПАР від коронавірусу загинуло дводенне немовля

У ПАР від коронавірусу загинуло дводенне немовля

"На жаль, ми зафіксували першу смерть серед немовлят, пов'язану з COVID-19. Дитині було два дні і вона народилась передчасно", – заявив міністр здоров'я Південної Африки, доктор Звелі Мхізе.

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, доктор Андреа Аммон заявила, що Європу неминуче накриє друга хвиля пандемії коронавірусу – це питання тільки часу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
ПАР
Тег
померла дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

  • У світі захворіли понад 5 млн осіб, загинули – 327 тисяч.

  • В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу – за добу виявили майже 70 випадків.

  • Іспанію витіснили з трійки лідерів по COVID-19 – в країні вже вп'яте продовжили надзвичайний стан.

  • Вчені знайшли більш заразні типи COVID-19 – кожен має різні мутації.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги