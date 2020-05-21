Наймолодша жертва COVID-19: в ПАР загинуло дводенне немовля

Від коронавірусу COVID-19 померло дводенне немовля в Південно-Африканській Республіці.

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Дитина стала наймолодшою жертвою пандемії в світі, пише ВВС. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я країни, мати і немовля пройшли тест на коронавірус – він виявився позитивним.

Дитина народилася передчасно і з самого початку мала проблеми з диханням. Немовля вимагало вентиляції легенів відразу після народження.

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"На жаль, ми зафіксували першу смерть серед немовлят, пов'язану з COVID-19. Дитині було два дні і вона народилась передчасно", – заявив міністр здоров'я Південної Африки, доктор Звелі Мхізе.

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, доктор Андреа Аммон заявила, що Європу неминуче накриє друга хвиля пандемії коронавірусу – це питання тільки часу.

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