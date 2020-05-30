Прокуратура Праги пред'явила звинувачення громадянину Чехії і громадянину Білорусі, які воювали на сході України на боці незаконних збройних формувань "ДНР".

Про висунення звинувачень за ст. 311 КК ("терористичний акт") затриманим повідомив прокурор Марек Бодлак. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 20 років. Справа була передана до суду 27 травня 2020 року.

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Уточнюється, що обвинувачений білорус постійно проживає в Чехії. Ceske Noviny пише, що йдеться про 40-річного чоловіка, який воював на Донбасі в 2014-2016 роках.

Він знаходиться у в'язниці за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, справу розглядатиме суд Праги.

Стосовно громадянина Чехії відомо, що він приєднався до бойовиків взимку 2015-2016 років. Розгляд у цій справі відбудеться в обласному суді в Чеське Будейовіце.

Як писав OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі 30 травня. Втрат серед українських вояків за добу допущено не було.