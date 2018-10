''Найгірше для Росії'': Трамп зробив Путіну загрозливий натяк

Президент США Дональд Трамп запевнив, що його перемога на президентських виборах у 2016 році є найгіршим із того, що сталося з Росією.

Така заява пролунала під час зустрічі з виборцями у Північній Кароліні. Відео в Twitter опублікував телеканал Fox News.

"Я скажу вам ось що: найгірше, що трапилося з Росією — це те, що я переміг на виборах", — заявив Трамп.

"Але у той же час взаємодія з Росією, Китаєм, і, чесно кажучи, з КНДР, Південною Кореєю і Японією, а також всіма іншими - це хороша, а не погана річ", - уточнив американський президент.

. @POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR