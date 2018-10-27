МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Найгірше для Росії'': Трамп зробив Путіну загрозливий натяк

36.3тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп запевнив, що його перемога на президентських виборах у 2016 році є найгіршим із того, що сталося з Росією.

Така заява пролунала під час зустрічі з виборцями у Північній Кароліні. Відео в Twitter опублікував телеканал Fox News.

"Я скажу вам ось що: найгірше, що трапилося з Росією — це те, що я переміг на виборах", — заявив Трамп.

Новини
Ніж у спину: у Трампа раптово підіграли Путіну і зміцнили рубль

"Але у той же час взаємодія з Росією, Китаєм, і, чесно кажучи, з КНДР, Південною Кореєю і Японією, а також всіма іншими - це хороша, а не погана річ", - уточнив американський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп запросив главу РФ Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюСанкції проти Росії
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
65
58
Смішно
15
Цікаво
3
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Одно дело болтать, и совершенно другое- делать дела! Например: Путин встречается с Трампом во Франции, Товарооборот между США и РФ всё время увеличивается (с Украиной тоже), инвестиции США в экономику РФ увеличиваются , (РФ также увеличивает инвестиции в Украину. Пока!) Но для лохов из США и Украины "..Трамп заверил, что его победа на президентских выборах в 2016 году является худшим из того, что произошло с Россией. "
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Слабак. Прогнулся. Думал спасти мир, но пороха хватило только на предвыборный трёп и пару первых шагов. (да еще родня ноет и тянет назад, в "исключительное" прошлое)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Наші блоги