"Найгірша криза з часів Другої світової": через COVID-19 дитяча смертність може зрости до 6000 осіб на добу

Організація об'єднаних націй попередила, що в наступні півроку дитяча смертність може зрости до 6000 осіб на добу. Причина цього – паралізовані через коронавірус медичні системи.

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Як повідомляє The Guardian, Громадська школа Блумберга імені Джона Хопкінса опублікувала свій аналіз, в якому розрахувала вплив COVID-19 на деякі медичні системи. Наприклад, через глобальний збій у сфері охорони здоров'я матері і дитини (пологи, післяродова допомога, вакцинація і так далі) вже через півроку може загинути 1,2 мільйона дітей у віці до п'яти років.

Згідно із заявою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, це може звести нанівець десятирічний прогрес у боротьбі з дитячою смертністю.

"Ця пандемія має далекосяжні наслідки для всіх нас, але це, безсумнівно, найбільша і найгостріша глобальна криза, з якою зіткнулися діти з часів Другої світової війни", – сказав виконавчий директор Unicef UK Саша Дешмукх.

Через COVID-19 може зрости дитяча смертність

При найбільш оптимістичному сценарії, послуги охорони здоров'я скоротяться на 15%, дитяча смертність зросте майже на 10%, а материнська на 8,3%.

У гіршому випадку, медичне обслуговування скоротиться на 45%, тоді дитяча смертність зросте на 44,7%, а материнська – на 38,6%.

Серед країн, в яких прогнозується найбільша кількість загиблих при найгіршому сценарії, – Бангладеш, Бразилія, Ефіопія, Індія, Індонезія, Пакистан і Уганда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генассамблея ООН ухвалила резолюцію про забезпечення глобального доступу до медичного обладнання, ліків та вакцин для боротьби проти COVID-19.