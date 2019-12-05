Найгарячіше десятиліття: з'явився лякаючий прогноз щодо клімату на Землі

Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.
Про це заявила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) у вівторок, 3 грудня, під час Кліматичній конференції ООН у Мадриді.
"Ми не на шляху до досягнення цілей Паризької угоди. Якщо ми зараз не приймемо термінових заходів щодо клімату, то будемо рухатися до підвищення температури більше, ніж на три градуси до кінця століття", – заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, передає DW.
Глобальне потепління на Землі
Ілюстрація
За даними метеорологів, станом на кінець жовтня поточного року середня світова температура була на 1,1 градуса вищою, ніж в кінці доіндустріальної епохи в кінці 18 століття.
У зв'язку з цим, наголошується, 2019 рік стане другим або третім гарячим роком за весь час спостережень.
2019 concludes a decade of exceptional global heat, retreating ice and record sea levels. Average temps for 10-year (2010-2019) period set to be highest on record. 2019 is on course to be 2nd or 3rd warmest year on record. #StateofClimate # COP25 #ClimateAction pic.twitter.com/GBlspx03He- WMO | OMM (@WMO) December 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент Європейського союзу ухвалив резолюцію про надзвичайний стан у сфері клімату і навколишнього середовища в Європі та світі.
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