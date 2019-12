Найгарячіше десятиліття: з'явився лякаючий прогноз щодо клімату на Землі

Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

Про це заявила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) у вівторок, 3 грудня, під час Кліматичній конференції ООН у Мадриді.

"Ми не на шляху до досягнення цілей Паризької угоди. Якщо ми зараз не приймемо термінових заходів щодо клімату, то будемо рухатися до підвищення температури більше, ніж на три градуси до кінця століття", – заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, передає DW.

За даними метеорологів, станом на кінець жовтня поточного року середня світова температура була на 1,1 градуса вищою, ніж в кінці доіндустріальної епохи в кінці 18 століття.

У зв'язку з цим, наголошується, 2019 рік стане другим або третім гарячим роком за весь час спостережень.

2019 concludes a decade of exceptional global heat, retreating ice and record sea levels. Average temps for 10-year (2010-2019) period set to be highest on record. 2019 is on course to be 2nd or 3rd warmest year on record. #StateofClimate # COP25 #ClimateAction pic.twitter.com/GBlspx03He