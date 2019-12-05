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5 грудня • оновлено в 06:11
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Найгарячіше десятиліття: з'явився лякаючий прогноз щодо клімату на Землі

1.2т
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Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію.

Про це заявила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) у вівторок, 3 грудня, під час Кліматичній конференції ООН у Мадриді.

"Ми не на шляху до досягнення цілей Паризької угоди. Якщо ми зараз не приймемо термінових заходів щодо клімату, то будемо рухатися до підвищення температури більше, ніж на три градуси до кінця століття", – заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, передає DW.

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Глобальне потепління на Землі

Глобальне потепління на Землі

Ілюстрація

За даними метеорологів, станом на кінець жовтня поточного року середня світова температура була на 1,1 градуса вищою, ніж в кінці доіндустріальної епохи в кінці 18 століття.

У зв'язку з цим, наголошується, 2019 рік стане другим або третім гарячим роком за весь час спостережень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент Європейського союзу ухвалив резолюцію про надзвичайний стан у сфері клімату і навколишнього середовища в Європі та світі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Глобальне потепління
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