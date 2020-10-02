Найближча помічниця Трампа заразилася коронавірусом

Карина Бондаренко Світ 05:59, 2.10.2020

Колишня директорка зі зв'язків з громадськістю та одна з найближчих помічниць президента США Дональда Трампа Хоуп Хікс заразилася коронавірусом.

Позитивний результат на COVID-19 жінка отримала у четвер, 1 жовтня, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що Хікс супроводжувала Трампа на президентських дебатах у вівторок і на мітинг в Міннесоті в середу.

Президент США підтвердив, що Хікс заразилася вірусом в інтерв'ю Fox News Шону Хенніті. Трамп додав, що він і перша леді Меланія Трамп пройшли тести на коронавірус.

"У неї позитивний результат. Помістять нас на карантин або чи є він (коронавірус) у нас, я не знаю. Я тільки що пішов на тест, подивимося, що буде. Я проводжу багато часу з Хоуп", – сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, тести показали коронавірус у лідера політичної партії "За майбутнє" Ігоря Палиці і нардепа від "Опозиційною платформи – За життя" Нестора Шуфрича.

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