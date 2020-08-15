Найбільший телерадіохолдніг Білорусі оголосив про страйк: туди терміново прибув ОМОН

Співробітники Белтелерадіокомпанії планують приєднатися до безстрокового страйку.

Як повідомляє TUT.BY, в зв'язку з цим увечері в суботу, 15 серпня, до них на розмову приїхали голова Ради Республіки Наталя Кочанова і прессекретарка президента Наталія Ейсмонт.

Кочанова в розмові зі співробітниками БТ заявила, що 80% населення на виборах проголосувало за Лукашенка. Однак у відповідь ті, хто не голосував за президента, підняли руки – таких в залі була більшість.

При цьому під будівлею зібралися близько тисячі осіб з плакатами та прапорами, вони вимагали чесних виборів, скандували "Правду!" і "Ганьба!" Співробітники, які вихідні з будівлі, розповіли, що "нічого нового не почули" і "там була повна нісенітниця, промивання мізків".

У Белтелерадіокомпанії оголосили про страйк. Фото - tut.by

У Белтелерадіокомпанії оголосили про страйк. Фото - tut.by

У Белтелерадіокомпанії оголосили про страйк. Фото - tut.by

Журналістка Дарина Войтович раніше повідомила, що до безстрокового страйку готові приєднатися понад 300 співробітників, збір підписів триває.

Близько 20:00 до будівлі увійшли бійці ОМОНу в масках, а в ста метрах перебували буси з силовиками. Також всередині будівлі помітили кілька десятків міліціонерів зі щитами.

У Белтелерадіокомпанії оголосили про страйк. Фото - tut.by

У Белтелерадіокомпанії оголосили про страйк. Фото - tut.by

У Белтелерадіокомпанії оголосили про страйк. Фото - tut.by

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів президента країни. За чинного главу Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 10,1%.

Після цього Тихановська заявила про намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. У ЦВК заявили, що присудити перемогу суперниці Лукашенка неможливо і пригрозили "втратою країни".