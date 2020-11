Найбільші журнали США – про вибори і вакцину від COVID-19: "Світло в кінці тунелю" і "Надія". Фото

Низка найбільших американських журналів присвятили свої обкладинки виборам президента США, на яких, за попередніми даними, переміг демократ Джо Байден.

З такими передовицями вийдуть New York, Time і New Yorker. Зі свого боку The Economist присвятив її вакцині від коронавируса (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Так, New York зобразив Джо Байдена, а підпис під обкладинкою говорить, що вибір був "болісно тріумфальним".

Обкладинка журналу New York.

Time на своїй обкладинці показав Байдена разом з новою віцепрезиденткою Камалою Харріс.

Обкладинка журналу Time.

На обкладинці New Yorker виявилася афроамериканська дівчинка, яка тримає американський прапор і посміхається. За словами автора Кадира Нельсона, вона символізує надію молодого покоління жінок з обранням на пост віцепрезидента першої жінки-афроамериканки.

Обкладинка журналу New Yorker.

Зі свого боку The Economist зазначив можливу швидку появу вакцини від коронавірусу. На своїй обкладинці видання показало "світло в кінці тунелю", а у підписі йдеться: "Раптова надія".

Обкладинка журналу The Economist.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від Демократичної партії Джо Байден попередньо переміг на виборах президента США.

Нагадаємо, американська компанія Moderna повідомила, що її нова вакцина від COVID-19 ефективна майже на 95%. А Pfizer вже запустила пілотну програму з доставки своєї експериментальної вакцини в чотири штати.