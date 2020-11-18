Найбільші журнали США – про вибори і вакцину від COVID-19: "Світло в кінці тунелю" і "Надія". Фото

Низка найбільших американських журналів присвятили свої обкладинки виборам президента США, на яких, за попередніми даними, переміг демократ Джо Байден.

З такими передовицями вийдуть New York, Time і New Yorker. Зі свого боку The Economist присвятив її вакцині від коронавируса (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Так, New York зобразив Джо Байдена, а підпис під обкладинкою говорить, що вибір був "болісно тріумфальним".

Time на своїй обкладинці показав Байдена разом з новою віцепрезиденткою Камалою Харріс.

На обкладинці New Yorker виявилася афроамериканська дівчинка, яка тримає американський прапор і посміхається. За словами автора Кадира Нельсона, вона символізує надію молодого покоління жінок з обранням на пост віцепрезидента першої жінки-афроамериканки.

Зі свого боку The Economist зазначив можливу швидку появу вакцини від коронавірусу. На своїй обкладинці видання показало "світло в кінці тунелю", а у підписі йдеться: "Раптова надія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від Демократичної партії Джо Байден попередньо переміг на виборах президента США.

Нагадаємо, американська компанія Moderna повідомила, що її нова вакцина від COVID-19 ефективна майже на 95%. А Pfizer вже запустила пілотну програму з доставки своєї експериментальної вакцини в чотири штати.