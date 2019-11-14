Найбільше в історії шахрайство: Трамп раптово звернувся до американців. Відео

Президент США Дональд Трамп назвав найбільшим шахрайством в історії американської політики розпочату процедуру імпічменту.

Заяву він зробив у зверненні до американців, опублікованому Білим домом у Twitter. Він додав, що на кону стоїть ціла країна. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Те, що зараз відбувається, це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, – вони хочуть забрати все", – заявив Трамп.

"Ми не можемо допустити цього ніколи. Ми боремося за те, щоб осушити вашингтонське болото (подолати корупцію. – Ред.), і саме це я зараз роблю. Тепер ви бачите, чому нам це необхідно зробити", – зазначив глава США.

Він також наголосив, що бореться за американців, незважаючи на те, що його намагаються зупинити.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." - President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe – The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа .

На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Свідчення за закритими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.

Історичні слухання стартували у Конгресі 13 листопада.

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