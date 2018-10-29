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Найбагатші люди планети готуються до ядерної війни: як вони врятуються

8.8тЧитати матеріал російською

Найбагатші люди планети хвилюються через можливість початку нової глобальної війни. Вони почали шукати шляхи порятунку власних життів.

Як передає "КП", багато мільярдерів розраховують пережити "кінець світу" в Новій Зеландії, почавши будувати там бункери.

Їх вартість становить близько 8,5 мільйонів доларів. В одному такому бункері 20 осіб зможуть легко прожити три роки, не маючи жодного зв'язку із зовнішнім світом.

У списку багатіїв, які вирішили таким чином подбати про себе, знаходяться глава Amazon Джеф Безос, засновник Microsoft Білл Гейтс, режисер Джеймс Кемерон, співзасновник системи онлайн-платежів Pay Pal Пітер Тіль, мільярдери-айтішники із Силіконової долини та інші.

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Найбагатші люди планети готуються до ядерної війни: як вони врятуються

Нова Зеландія розташована в південно-західній частині Тихого океану. Вона є однією з найбільш стабільних і розвинених країн у світі, зокрема, посідає друге після Данії місце за відсутність корупції.

Нова Зеландія складається з двох великих островів (Північного і Південного), до яких прилягає 700 дрібних, багато які з них - безлюдні. Її загальна площа - 268 680 км², населення - 4,8 млн осіб.

У 1987 році Нова Зеландія вперше у світі законодавчо проголосила свою територію без'ядерною зоною, ввела заборону на вхід у свої територіальні води кораблів з ядерною зброєю на борту та з ядерними силовими установками.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найбезпечніші місця на карті світу, де можна без проблем пережити Третю світову війну.

Місце
Нова Зеландія
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