Найбагатші люди планети готуються до ядерної війни: як вони врятуються

Найбагатші люди планети хвилюються через можливість початку нової глобальної війни. Вони почали шукати шляхи порятунку власних життів.

Як передає "КП", багато мільярдерів розраховують пережити "кінець світу" в Новій Зеландії, почавши будувати там бункери.

Їх вартість становить близько 8,5 мільйонів доларів. В одному такому бункері 20 осіб зможуть легко прожити три роки, не маючи жодного зв'язку із зовнішнім світом.

У списку багатіїв, які вирішили таким чином подбати про себе, знаходяться глава Amazon Джеф Безос, засновник Microsoft Білл Гейтс, режисер Джеймс Кемерон, співзасновник системи онлайн-платежів Pay Pal Пітер Тіль, мільярдери-айтішники із Силіконової долини та інші.

Нова Зеландія розташована в південно-західній частині Тихого океану. Вона є однією з найбільш стабільних і розвинених країн у світі, зокрема, посідає друге після Данії місце за відсутність корупції.

Нова Зеландія складається з двох великих островів (Північного і Південного), до яких прилягає 700 дрібних, багато які з них - безлюдні. Її загальна площа - 268 680 км², населення - 4,8 млн осіб.

У 1987 році Нова Зеландія вперше у світі законодавчо проголосила свою територію без'ядерною зоною, ввела заборону на вхід у свої територіальні води кораблів з ядерною зброєю на борту та з ядерними силовими установками.

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