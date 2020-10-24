Нагірний Карабах заявив про ракетний обстріл "столиці". Фото та відео
Самопроголошений Нагірний Карабах повідомив, що головне місто "республіки" – Степанакерт (Ханкенді) – піддалося обстрілу в ніч на 24 жовтня.
Відео наслідків було опубліковано на YouTube-каналі TVArtsakh, а також на сайті "Радіо Свобода". Про загиблих або поранених не повідомляється (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
У Міністерстві надзвичайних ситуацій Карабаху зазначили, що місто піддалося обстрілу вночі з реактивних систем залпового вогню "Смерч".
Прессекретар "президента Арцаха" Ваграм Погосян на своїй сторінці у Facebook показав фото гасіння пожежі, яка почалася через ракетний удар.
При цьому Азербайджан інформацію про обстріл Степанакерта поки не коментував.
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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під повний контроль кордону з Іраном.