Нагірний Карабах заявив про ракетний обстріл "столиці". Фото та відео

Самопроголошений Нагірний Карабах повідомив, що головне місто "республіки" – Степанакерт (Ханкенді) – піддалося обстрілу в ніч на 24 жовтня.

Відео наслідків було опубліковано на YouTube-каналі TVArtsakh, а також на сайті "Радіо Свобода". Про загиблих або поранених не повідомляється (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Карабаху зазначили, що місто піддалося обстрілу вночі з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Обстріл Степанакерта Скриншот відео

Руйнування в місті Скриншот відео

Прессекретар "президента Арцаха" Ваграм Погосян на своїй сторінці у Facebook показав фото гасіння пожежі, яка почалася через ракетний удар.

Гасіння пожежі в Степанакерті Facebook / Ваграм Погосян

Як заявили в Карабасі, вогонь спалахнув у результаті попадання ракети Facebook / Ваграм Погосян

Степанакерт обстріляли "Смерчами" Facebook / Ваграм Погосян

Машина рятувальників Facebook / Ваграм Погосян

Скриншот

При цьому Азербайджан інформацію про обстріл Степанакерта поки не коментував.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта конфлікту навколо Карабаху

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під повний контроль кордону з Іраном.