Нагірний Карабах заявив про ракетний обстріл "столиці". Фото та відео

Самопроголошений Нагірний Карабах повідомив, що головне місто "республіки" – Степанакерт (Ханкенді) – піддалося обстрілу в ніч на 24 жовтня.

Відео наслідків було опубліковано на YouTube-каналі TVArtsakh, а також на сайті "Радіо Свобода". Про загиблих або поранених не повідомляється (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Карабаху зазначили, що місто піддалося обстрілу вночі з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Прессекретар "президента Арцаха" Ваграм Погосян на своїй сторінці у Facebook показав фото гасіння пожежі, яка почалася через ракетний удар.

При цьому Азербайджан інформацію про обстріл Степанакерта поки не коментував.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під повний контроль кордону з Іраном.