Вірменія поверне територію Азербайджану: опубліковано оновлену карту Нагірного Карабаху

Велика частина невизнаного Нагірного Карабаху, згідно з договором про припинення бойових дій на території "республіки" від 9 листопада, залишиться за Азербайджаном.

Це випливає з тексту угоди. Оновлену карту кордонів спірної території опублікувало видання РБК.

Нова карта Нагірного Карабаху РБК

Як пише "Медуза", Вірменія повинна повернути під контроль Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабаської області та які вона захопила на початку 1990-х. Передача Азербайджану цих районів, поки ще зайнятих вірменськими силами, повинна відбутися в термін від 15 листопада до 1 грудня.

Територію власне невизнаної Нагірно-Карабаської республіки буде скорочено через райони, які зайняли азербайджанські війська під час війни у 2020 році. Серед іншого, очевидно, вірмени втрачають одне з головних (зі стратегічного і символічного поглядів) міст Карабаху – Шушу, яке азербайджанці зайняли 7–9 листопада.

Столиця Карабаху – Степанакерт – фактично залишиться під контролем вірмен. Він буде пов'язаний із Вірменією коридором (Лачинський коридор), який також охоронятимуть російські військові.

Натомість Азербайджан отримає такий же коридор, що охороняється Росією, до Нахічеванської області – свого ексклаву, відокремленого від основної території Азербайджану територією Вірменії.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Територія, де розгорнулися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією.

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