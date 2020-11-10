Вірменія поверне територію Азербайджану: опубліковано оновлену карту Нагірного Карабаху
Велика частина невизнаного Нагірного Карабаху, згідно з договором про припинення бойових дій на території "республіки" від 9 листопада, залишиться за Азербайджаном.
Це випливає з тексту угоди. Оновлену карту кордонів спірної території опублікувало видання РБК.
Як пише "Медуза", Вірменія повинна повернути під контроль Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабаської області та які вона захопила на початку 1990-х. Передача Азербайджану цих районів, поки ще зайнятих вірменськими силами, повинна відбутися в термін від 15 листопада до 1 грудня.
Територію власне невизнаної Нагірно-Карабаської республіки буде скорочено через райони, які зайняли азербайджанські війська під час війни у 2020 році. Серед іншого, очевидно, вірмени втрачають одне з головних (зі стратегічного і символічного поглядів) міст Карабаху – Шушу, яке азербайджанці зайняли 7–9 листопада.
Столиця Карабаху – Степанакерт – фактично залишиться під контролем вірмен. Він буде пов'язаний із Вірменією коридором (Лачинський коридор), який також охоронятимуть російські військові.
Натомість Азербайджан отримає такий же коридор, що охороняється Росією, до Нахічеванської області – свого ексклаву, відокремленого від основної території Азербайджану територією Вірменії.
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 листопада між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
На тлі цього в Єревані спалахнули протести й почалися погроми. Так, натовп протестувальників увірвався в будівлю парламенту країни й побив спікера Арарата Мірзояна.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі працюватиме спільна миротворча місія, до якої ввійдуть російські та турецькі військовослужбовці.
У Вірменії опозиційні фракції заявили, що хочуть скликати позачергове засідання парламенту для обговорення та можливого анулювання ухваленого щодо Карабаху тристороннього рішення.
Пізніше з'явилася повна розмова Алієва та глави РФ Володимира Путіна, у якій йдеться про російських і турецьких миротворців.