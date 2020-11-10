Вірменія поверне територію Азербайджану: опубліковано оновлену карту Нагірного Карабаху

Велика частина невизнаного Нагірного Карабаху, згідно з договором про припинення бойових дій на території "республіки" від 9 листопада, залишиться за Азербайджаном.

Це випливає з тексту угоди. Оновлену карту кордонів спірної території опублікувало видання РБК.

Як пише "Медуза", Вірменія повинна повернути під контроль Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабаської області та які вона захопила на початку 1990-х. Передача Азербайджану цих районів, поки ще зайнятих вірменськими силами, повинна відбутися в термін від 15 листопада до 1 грудня.

Територію власне невизнаної Нагірно-Карабаської республіки буде скорочено через райони, які зайняли азербайджанські війська під час війни у 2020 році. Серед іншого, очевидно, вірмени втрачають одне з головних (зі стратегічного і символічного поглядів) міст Карабаху – Шушу, яке азербайджанці зайняли 7–9 листопада.

Столиця Карабаху – Степанакерт – фактично залишиться під контролем вірмен. Він буде пов'язаний із Вірменією коридором (Лачинський коридор), який також охоронятимуть російські військові.

Натомість Азербайджан отримає такий же коридор, що охороняється Росією, до Нахічеванської області – свого ексклаву, відокремленого від основної території Азербайджану територією Вірменії.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

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