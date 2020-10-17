Азербайджан показав, як ударами з неба знищив бойову техніку Вірменії

Дар'я Дурова Світ 21:19, 17.10.2020 Оновлено: 21:21, 17.10.2020

Знищення вірменської військової техніки в Нагірному Карабасі та складів із боєприпасами показали на відео.

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Записами повітряних ударів 17 жовтня поділилася пресслужба Міністерства оборони Азербайджану. Два ролики були опубліковані на YouTube-каналі відомства (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Момент вибуху складу боєприпасів Вірменії
Скриншот відео
Масштаби знищення показали зблизька
Скриншот відео

У підписах до відео уточнюється, що авіаудари розгромили склади пально-мастильних матеріалів та боєприпасів противника, а також "чергову бронетехніку".

Один з ударів по техніці Вірменії
Скриншот відео

Удар по військовому складу:

Знищення техніки:

Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Карта конфлікту навколо Карабаху.
OBOZREVATEL

Як писав OBOZREVATEL, в азербайджанському місті Гянджа в результаті ракетного обстрілу були зруйновані 20 житлових будинків. Загинули п'ятеро цивільних, у тому числі двоє дітей, ще 52 отримали поранення.

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