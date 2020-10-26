Азербайджан відбив нове місто і кілька сіл у Нагірному Карабасі

Дар'я Дурова Світ 21:37, 26.10.2020 Оновлено: 21:42, 26.10.2020

Азербайджан узяв під контроль місто Губадли в невизнаній "республіці Нагірний Карабах".

Про це на сторінці у Twitter заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Крім того, 25 жовтня армія "відбила" села Зангіланського, Джебраїльського і Губадлінського районів.

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Пізніше Алієв подякував військовим за успішні операції.

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Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

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