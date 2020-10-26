Азербайджан відбив нове місто і кілька сіл у Нагірному Карабасі
Азербайджан узяв під контроль місто Губадли в невизнаній "республіці Нагірний Карабах".
Про це на сторінці у Twitter заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Крім того, 25 жовтня армія "відбила" села Зангіланського, Джебраїльського і Губадлінського районів.
Пізніше Алієв подякував військовим за успішні операції.
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Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під повний контроль кордону з Іраном.
У ніч на 24 жовтня самопроголошений Нагірний Карабах повідомив, що головне місто "республіки" – Степанакерт (Ханкенді) – піддалося ракетному обстрілу.
Сторони вкотре домовилися про припинення вогню в Карабасі. Воно почало діяти 26 жовтня, однак одразу було зірвано.