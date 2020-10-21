Азербайджан за добу відбив 22 населених пункти в Нагірному Карабасі

Війська Азербайджану 21 жовтня звільнили 22 населених пункти – одне селище і 21 село – у невизнаній республіці Нагірний Карабах.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв на своїй сторінці у Twitter. Зазначимо, що військові продовжують активний наступ на Вірменію – днем раніше, 20 жовтня, повідомлялося про 25 відбитих населених пунктів.

Глава держави розповів, що азербайджанські війська встановили контроль над селами Геджегезлю, Ашаги Сеїдахмедлі, Зяргяр Фізулінського району, а також Бальянд, Папи, Тулус, Гаджили і Тінлі Джебраїльського району.

Крім того, окупантів вигнано із селища Міджнаван і сіл Хурама, Хумарли, Сарил, Бабайли, Учнуджю Агали, Хаджалли, Гирах Мушлан, Удгюн, Турабад, Ічери Мюшлан, Маліклі, Джахангірбейлі, Бахарли Зангіланського району.

"Хай живе Азербайджанська Армія! Карабах – це Азербайджан", – написав азербайджанський лідер.

Повідомлення Ільхама Алієва у Twitter Скриншот

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Знімальна група OBOZREVATEL побувала в епіцентрі військового протистояння в Нагірному Карабасі. Переглянути документальний фільм "Друга Карабаська" можна за посиланням.

Карта конфлікту

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль 13 сіл у Джебраїльському районі невизнаного Карабаху.