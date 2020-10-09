Азербайджан вдарив із повітря по "Градам" Вірменії. Відео атаки

Дар'я Дурова Світ 00:38, 10.10.2020

Знищення вірменської військової техніки в Нагірному Карабасі азербайджанськими дронами зняли на відео.

Записом повітряних ударів 9 жовтня поділилася пресслужба Міністерства оборони Азербайджану. Ролик був опублікований на YouTube-каналі відомства (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що безпілотники Bayraktar знищили вірменські РСЗО БМ-21 "Град". На записі видно три таких атаки.

Дрон націлився на "Град".
Скрин відео
Момент удару.
Скрин відео

"У результаті бойових дій частин азербайджанської армії знищено велику кількість "Градів" противника", – сказано в підписі до відео.

Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

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