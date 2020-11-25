У Червоному морі на міні підірвався танкер із нафтою

У Червоному морі біля узбережжя Саудівської Аравії в середу, 25 листопада, на міні підірвався грецький нафтовий танкер.

Інцидент стався в районі саудівського порту Еш-Шукайк поруч з єменським кордоном. Судно отримало пробоїну, передає Associated Press.

Вибух стався до світанку і вразив танкер Agrari під мальтійським прапором, керований греками.

"Танкер Agrari став об'єктом атаки, джерело якої невідоме. Удар припав на один метр вище ватерлінії", – йдеться в заяві операторів Agrari.

Було підтверджено, що команда знаходиться в безпеці, ніхто з членів екіпажу не постраждав.

За даними британської компанії з питань морської безпеки Ambrey, судно під мальтійським прапором продовжило дрейфувати поблизу саудівського узбережжя. На борт танкера піднялися саудівські чиновники.

Agrari перевозив вантаж із Роттердама (Нідерланди), який він розвантажував на паровій електростанції Шукайк.

Після НП забруднення моря нафтопродуктами, попередньо, не відбулося.

Як писав OBOZREVATEL, 11 листопада біля берегів Туреччини в Середземному морі зіткнулися танкер і риболовецьке судно. Загинули щонайменше четверо осіб.