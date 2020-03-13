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13 березня • оновлено в 21:03
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Надзвичайний стан в США через коронавірус? Трамп дасть прес-конференцію

3.2т
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Президент США Дональд Трамп 13 березня дасть прес-конференцію, яка буде присвячена коронавірусу.

Прес-конференція розпочнеться о 21:00 за київським часом, повідомив він у своєму Twitter.

Надзвичайний стан через коронавірус? Трамп дасть прес-конференцію

Голова держави також заявив, що якби не обмеження на кордоні, то смертей від COVID-2019 в країні було більше.

"Оскільки у нас була жорстка прикордонна політика, у нас 40 смертей від коронавірусу", – підкреслив Трамп.

Інших подробиць президент не розкрив, проте Bloomberg відзначає, що Трамп може оголосити надзвичайний стан в країні через коронавірус. Офіційного рішення з цього питання поки немає.

За останніми даними, від вірусу в США померла 41 людина. Всього захворіло 1 864 людей, з яких 31 – вилікувалася.

Надзвичайний стан через коронавірус? Трамп дасть прес-конференцію

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, США закрили в'їзд для осіб з Європи через коронавірус, який зараз найбільше поширюється в європейських країнах. Обмеження введені на 30 днів.

Після цього рішення американські біржі закрилися з рекордним падінням трьох основних індексів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Есть версия о том, что эпидемия выгодна США, которые хотят вернуть промышленность из Китая, и вирус — это биологическое оружие Штатов.
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