Надзвичайний стан в США через коронавірус? Трамп дасть прес-конференцію

Президент США Дональд Трамп 13 березня дасть прес-конференцію, яка буде присвячена коронавірусу.

Прес-конференція розпочнеться о 21:00 за київським часом, повідомив він у своєму Twitter.

Голова держави також заявив, що якби не обмеження на кордоні, то смертей від COVID-2019 в країні було більше.

"Оскільки у нас була жорстка прикордонна політика, у нас 40 смертей від коронавірусу", – підкреслив Трамп.

Інших подробиць президент не розкрив, проте Bloomberg відзначає, що Трамп може оголосити надзвичайний стан в країні через коронавірус. Офіційного рішення з цього питання поки немає.

За останніми даними, від вірусу в США померла 41 людина. Всього захворіло 1 864 людей, з яких 31 – вилікувалася.

To this point, and because we have had a very strong border policy, we have had 40 deaths related to CoronaVirus. If we had weak or open borders, that number would be many times higher!