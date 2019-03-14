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Надзвичайний стан у США: Сенат скасував рішення Трампа

1.1тЧитати матеріал російською

Сенат США відхилив декларацію президента Дональда Трампа про надзвичайний стан на південно-східному кордоні з Мексикою, яку той підписав у лютому.

Про це повідомляє CNN. За скасування НС виступили 59 сенаторів, тоді, як підтримали Трампа 41 голосом.

У відповідь на це президент лаконічно написав у Twitter: "VETO!"

При цьому, Трамп розкритикував голосування, назвавши його "резолюцією, натхненною демократами, яка відкриє кордони при одночасному зростанні злочинності, наркотиків і торгівлі людьми в країні".

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Дональд Трамп

Він також подякував республіканцям, які проголосували за підтримку безпеки кордонів і будівництво стіни. "Я вже не можу дочекатися, коли накладу вето", – повторився президент.

Відзначимо, що Конгресу необхідно дві третини голосів обох палат, щоб подолати президентське вето, що в даному випадку вважається малоймовірним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини світу
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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