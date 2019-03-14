Надзвичайний стан у США: Сенат скасував рішення Трампа

Сенат США відхилив декларацію президента Дональда Трампа про надзвичайний стан на південно-східному кордоні з Мексикою, яку той підписав у лютому.
Про це повідомляє CNN. За скасування НС виступили 59 сенаторів, тоді, як підтримали Трампа 41 голосом.
У відповідь на це президент лаконічно написав у Twitter: "VETO!"
При цьому, Трамп розкритикував голосування, назвавши його "резолюцією, натхненною демократами, яка відкриє кордони при одночасному зростанні злочинності, наркотиків і торгівлі людьми в країні".
Дональд Трамп
VETO!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 березня 2019 р
Він також подякував республіканцям, які проголосували за підтримку безпеки кордонів і будівництво стіни. "Я вже не можу дочекатися, коли накладу вето", – повторився президент.
Відзначимо, що Конгресу необхідно дві третини голосів обох палат, щоб подолати президентське вето, що в даному випадку вважається малоймовірним.
I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою Трамп оголосив ще 1 серпня 2018 року.
Він підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру" довжиною понад три тисячі кілометрів уздовж кордону США з Мексикою ще в перший тиждень свого перебування на посаді.
22 грудня 2018 Конгрес США не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ.
Через конфлікт із приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою, Трамп заявив про "гуманітарну кризу" в країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.
25 січня Білий дім і Конгрес домовилися про короткострокове відновлення фінансування діяльності американського уряду, припинивши таким чином "шатдаун", який тривав 35 днів. Однак відповідна домовленість охопила період тільки до 15 лютого.
11 лютого Трамп поставив ультиматум: він заявив, що готовий призупинити роботу федерального уряду ("шатдаун"), якщо Конгрес не виділить необхідні кошти на зведення стіни на американо-мексиканському кордоні.
15 лютого Трамп оголосив про введення в країні надзвичайного стану через ситуацію на кордоні з Мексикою.
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