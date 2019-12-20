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20 грудня • оновлено в 21:06
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"Частину Росії можна віддати Китаю": відома гімнастка звернулася до Путіна

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Відома українська гімнастка Надія Васіна побажала президенту Росії Володимиру Путіну "відчути той біль і той жах, який він заподіяв людям України".

"Якщо він це відчує, то, може, і зрозуміє – хоча я не впевнена – який жах накоїв... Йому це ще відгукнеться. Йому та його команді", – висловилася Васіна в програмі "Гостре питання" на ObozTV.

Спортсменка припустила, що Путін уже "трошки хвора людина".

"Мені здається, він уже нікого не чує. І мало що адекватно сприймає і розуміє... Він уже 20 років керує країною, у нього затьмарене розуміння того, що взагалі в світі відбувається. Він... Та, він просто хвора людина", – заявила вона.

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Васіна також різко прокоментувала заяву Путіна на пресконференції 19 грудня, коли він назвав Крим і Причорномор'я "споконвічно російськими територіями".

"Якщо так говорити, то в принципі частину Росії теж можна віддати іншій країні. Якщо Китай зараз зайде в Росію, теж можуть сказати – ми прийшли допомагати росіянам. Якщо керуватися його думкою", – зауважила гімнастка.

Пресконференція Путіна 19 грудня

Пресконференція Путіна 19 грудня

Скріншот відео-трансляції

Нагадаємо, 19 грудня в Москві відбулася велика пресконференція глави РФ Володимира Путіна. Вона запам'яталася низкою курйозів, різкими висловлюваннями про Україну, а також майже рекордною тривалістю заходу (4 години 25 хвилин). Всі подробиці про пресконференцію Путіна – в матеріалі OBOZREVATEL.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особи
Надія Васіна Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
рлчему она ничего не сказала зачем украинцы убили тысячи стариков, женщин и детей Донбасса?
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2
0
Николенко Саша
Николенко Саша
Предлагаю васиной почувствовать ту боль и ужас, которую испытали житeли Донецкa и Луганска, когда их обстреливaли apтиллерией и aвиацией.
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3
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Давать и отдавать это удел селючек и селюков.
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