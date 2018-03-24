"Наддержава!" Росіяни розтягли локшину з місця страшного ДТП

У Росії в Самарській області місцеві жителі розтягли упаковки з локшиною швидкого приготування, які розсипалися на місці смертельного ДТП з далекобійником.

Трагедія сталася 22 березня на трасі під Сизранню за участю трьох вантажівок, передає видання "Маленька Сизрань".

У вантажної фури Mercedes з Узбекистану відірвався причіп. Він викотився на зустрічну смугу, врізавшись в фуру DAF, що прямувала з України, яку після цього протаранила вантажівка Volvo, що їхала за нею. В результаті 50-річний водій DAF помер на місці події.

Під час аварії з причепа вивалилися коробки з локшиною, які привернули увагу місцевих жителів. Відзначається, що люди до сих пір продовжують приїжджати на місце ДТП, щоб зібрати локшину. Вони залишають свої автомобілі вздовж проїжджої частини, істотно ускладнюючи рух на трасі.

На трагедію відреагували користувачі мережі, яких здивувала жадібність і цинізм росіян - їх країну іронічно назвали "наддержавою".

Як писав "Обозреватель", раніше в Росії відбулося масштабне смертельне ДТП за участю мікроавтобуса і лісовоза.