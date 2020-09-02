Над Землею зійшов Кукурудзяний Місяць. Фото явища з різних куточків планети

Юрій Сергієнко Світ 02:08, 3.09.2020

Жителі Землі 2 вересня змогли спостерігаються перший повний місяць у вересні, яке називається Кукурудзяний Місяць.

Знімки явища опублікували з різних куточків планети (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця сторінки).

Кукурудзяний Місяць в графстві Кент.

Кукурудзяним Місяцем (або Місяць Урожаю) його називали індіанці, оскільки саме в цей час в Північній Америці починали збирати качани кукурудзи.

Кукурудзяний Місяць в затоці Уеймут, Великобританія.

Вважається, що в повний місяць можуть відбуватися різні містичні події, тому важливі справи і рішення люди відкладали на інші дні.

Кукурудзяний Місяць з мису Хенгістбері-Хед в Великобританії.

Також в цей період нібито складно об'єктивно оцінювати ситуацію, тому не варто робити поспішних висновків.

Кукурудзяний Місяць в Алдені, штат Міннесота.
Twitter Mark Tarello
Кукурудзяний Місяць в Герден-Сіті, штат Айдахо.
Twitter Ed Piotrowski
Кукурудзяний Місяць зі Стейтен-Айленда.
Twitter The Ignorant Traveler
Кукурудзяний Місяцьв Нью-Йорку.
Як Кукурудзяний Місяць бачили жителі Нью-Йорка.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чого не можна робити Кукурудзяна повний місяць.

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