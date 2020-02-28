Головна Новини
28 лютого • оновлено в 19:07
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Над Землею вибухнув метеорит. Неймовірні відео та фото

2.8т
Читати матеріал російською

У небі над північним сходом Італії, а також над Хорватією і Словенією помітили падіння метеорита.

La Repubblica пише, що це сталося вранці в п'ятницю, 28 лютого. Про вибух небесного тіла повідомила і Хорватська астрономічна федерація. Яскравий спалах у небі було зафіксовано на відео (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Після спалаху на кілька секунд пролунав гучний звук, який було чути в столиці Хорватії Загребі близько 10:34, у деяких будинках затремтіли шибки.

Новини
Вчені не помітили: до Землі несуться небезпечні астероїди

Падіння метеориту

Падіння метеориту

Скрін відео

Падіння метеориту

Падіння метеориту

Скрін відео

Астрономічна обсерваторія Трієста (Італія) висунула гіпотезу про те, що це міг бути метеор, який при зіткненні з атмосферою розпорошився, не досягнувши земної поверхні. Ймовірно, болід згорів на висоті більше 30 кілометрів над Землею.

Падіння метеориту

Падіння метеориту

facebook.com/istramet

Падіння метеориту

Падіння метеориту

facebook.com/istramet

Падіння метеориту

Падіння метеориту

twitter.com/comets77

Падіння метеориту

Падіння метеориту

twitter.com/comets77

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Сегежському районі Карелії камери відеоспостереження зафіксували падіння невпізнаного небесного тіла. Явище тривало близько шести секунд.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Італія
Теги
фотографии видео космос
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги