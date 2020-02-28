У небі над північним сходом Італії, а також над Хорватією і Словенією помітили падіння метеорита.

La Repubblica пише, що це сталося вранці в п'ятницю, 28 лютого. Про вибух небесного тіла повідомила і Хорватська астрономічна федерація. Яскравий спалах у небі було зафіксовано на відео (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Після спалаху на кілька секунд пролунав гучний звук, який було чути в столиці Хорватії Загребі близько 10:34, у деяких будинках затремтіли шибки.

Падіння метеориту Скрін відео

Падіння метеориту Скрін відео

Астрономічна обсерваторія Трієста (Італія) висунула гіпотезу про те, що це міг бути метеор, який при зіткненні з атмосферою розпорошився, не досягнувши земної поверхні. Ймовірно, болід згорів на висоті більше 30 кілометрів над Землею.

Падіння метеориту facebook.com/istramet

Падіння метеориту facebook.com/istramet

Падіння метеориту twitter.com/comets77

Падіння метеориту twitter.com/comets77

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Сегежському районі Карелії камери відеоспостереження зафіксували падіння невпізнаного небесного тіла. Явище тривало близько шести секунд.

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