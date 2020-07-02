Над Японією пролетів яскравий метеор: приголомшливе відео

У столиці Японії Токіо в нічному небі пролетів і згорів у атмосфері яскравий метеор.

Про це інформує The Japan Times, публікуючи відео незвичного явища (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Яскравий метеор перетнув небо над Токіо в четвер вночі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що природне явище було зафіксовано приблизно о 02:30 годині. А очевидці в соцмережах запевняють, нібито також чули вибух.

"Я думав, що людина, яка живе в квартирі вище, прибиває полиці", "Здалося, що моя дитина, яка спить на другому поверсі, впала з ліжка", – написали користувачі Twitter.

У Національній астрономічній обсерваторії кажуть, що метеори спостерігають в Японії кожного місяця. Однак те, що люди можуть чути звуки від них, називають рідкісним явищем.

Над Токіо пролетів метеор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вірменії на півночі країни впав великий метеорит, який встигли зняти на відео.