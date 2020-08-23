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Над Японією помітили падіння "білої кулі, яка світилася". Відео

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Світ
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Над Японією помітили падіння 'білої кулі, яка світилася'. Відео

Над Японією помітили падіння "білої кулі, яка світилася".

У небі над Токіо (Японія) місцеві жителі зафіксували невідоме небесне тіло. Воно пролітало справа наліво, а наблизившись до землі, згасло.

Очевидці зафільмували цю подію, відео було опубліковано в Youtube. Також падіння зафіксували камери спостереження на автомобілях і в приватних будинках в декількох районах Токіо і містах сусідньої префектури Канагава (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

Дайчі Фудзі, хранитель астрономічного Музею міста Хірацука в префектурі Канагава, зробив знімки за допомогою камери, встановленої в його будинку в Хірацука. За його словами, по Південному небу рухалася біла сфера, що світилася, пишуть "Известия".

Проаналізувавши траєкторію польоту боліда, Фудзі припустив, що він міг впасти в Тихий океан або на півострів Босо на сході острова Хонсю.

За оцінкою фахівців, об'єкт летів зі швидкістю близько 15 кілометрів на секунду.

Таке ж небесне тіло було відмічено раніше, 2 липня, над Канто, а в префектурі Тіба знайшли його фрагмент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в небі над Києвом помітили хмару, яка за формою нагадує ядерний гриб.

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Японія
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